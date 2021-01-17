ضبط 3 عاطلين سرقوا معهدا تعليميا في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بسرقة عدد من الاجهزة المختلفة من معهد تعليمي.كان قد ورد لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغ بسرقة (ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتهم)، من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، لإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.