التنظيم والإدارة: التسوية لـ2123 وتثبيت 137 ونقل 435 موظفًا

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضي ونشر الجهاز تقريره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتضمن التقرير إنتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لـ (2123) موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت (137) موظفًا، فضلًا عن ترقية (479) موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما انتهى من دراسة نقل (435) موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.كما أوضح الجهاز أنه قد انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لـ (74) من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري. كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمي لـ (53) موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ (315) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لـ (393) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ (2401) حُكم قضائي متنوع ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري. وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ (14) موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ومن ناحية الوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لـ (35) جهة إدارية.جدير بالذكر، أن الجهاز قد انتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد (6) مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء اعديلات بالهياكل التنظيمية لـ (45) جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب (9562) موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ (8) برامج تدريبية بواقع (121) متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.كما انتهى الجهاز من دراسة (4105) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.