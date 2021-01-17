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سياسي

«الوفد» يُكرم أطقم التمريض بمستشفيات غرب الإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:04 ص
النائب سعيد إسماعيل
النائب سعيد إسماعيل
إسلام نصير
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أعلن النائب سعيد إسماعيل ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن غرب الدلتا، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تكريم أطقم التمريض بمستشفيات غرب الإسكندرية، وتقديم شهادات تقدير لهم وصرف مكافأت مادية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، بضرورة دعم مؤسسات الدولة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح «ضيف الله»، في بيان اليوم الأحد، أن «الجيش الأبيض في مقدمته أطقم التمريض والعمال بمستشفيات العزل، يقوم بدور وطني كبير في مواجهة جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها العشرات من أفراد الاطقم الطبية ومنهم اطقم التمريض».

وتابع «من منطلق الواجب على منظمات المجتمع المدني، وفى مقدمتها الأحزاب، يجب تكريم هؤلاء الأطباء، والشد من أزرهم وتقديم الشكر لهم ومكافأتهم على تضحياتهم فى مواجهة الجائحة فهم حائط الصد الاول في تلك المواجهة الصعبة».

وفي سياق منفصل، اشترى النائب سعيد اسماعيل ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن غرب الدلتا وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أتوبيس مجهز والتبرع به لنقل الطالبات الجامعيات من غرب الإسكندرية من وإلى مدينة الأسكندرية مجانا.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل عزوف عدد غير قليل من الأسرة الريفية والبدوية عن ارسال بناتهم إلى الجامعات والمعاهد بمدينة الإسكندرية خوفًا على بناتهم من حوادث التحرش أو صعوبة المواصلات ليلًا أو لارتفاع تكلفة الموصلات خاصة عندما يكون بالأسرة الواحدة أكثر من فرد يتلقى التعليم الجامعي.

وأوضح أن السياسة العامة للدولة وجهت بضرورة دعم المؤسسات التعليمية، وكذلك النائب الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.

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