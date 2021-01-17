أحمد عز ينتهي من «هجمة مرتدة» خلال أيام ويعود لـ«علاء الدين»

يصور النجم أحمد عز وطاقم مسلسله "هجمة مرتدة"، المشاهد النهائية من العمل الجديد المأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.ويتبقى للفنان وطاقم عمل أسبوع تصوير فقط، ويصبح العمل من أول الأعمال الجاهزة للعرض خلال رمضان ليدخل المخرج أحمد علاء غرف المونتاج لتجهيز الحلقات، وتسليمها لشركة سينرجي قبل شهر رمضان بوقت طويل بعد سلسلة من التحضيرات والتنفيذ الذي قارب على عامين.ويعود أحمد عز لجمهوره لعرض عروض جديدة من مسرحيته الناجحة "علاء الدين" مع عدد كبير من النجوم الكوميديين وفقا لجدولهم وتصويرهم للأعمال، حيث ينوي الفنان تقديم أكبر عدد من العروض قبل بدء تصوير فيلمه الجديد "شلة ليبون" منتصف الشهر القادم، في حالة قدرة المخرجة ساندرا نشأت تجميع الفنانين من انشغالهم الرمضاني الجديد.