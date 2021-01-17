حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من محل بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس خادمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.كان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، قد تلقوا معلومات من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم، تفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطها، وتبين أنها "م.ك.ش"،57 سنة، خادمة، مقيمة دائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن ( كولييه، 4 فردة حلق، سلسلة فضية بها 2 دلاية) بدون أي بيانات عن مصدرها.