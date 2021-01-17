حبس سيدتين كونتا عصابة لسرقة المحلات والنشل بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس سيدتين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات، أن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط سيدتين وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس مجهولة المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وباستدعاء صاحب المحل المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، والاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقرتا بارتكابهما 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم استدعاء المجنى عليهم واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.