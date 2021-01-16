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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري

السبت 16/يناير/2021 - 10:49 م
تامر حسين
تامر حسين
حسين الجندي
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رفض الشاعر تامر حسين اعتذار المطرب رامي صبري والذي كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الأزمة الخاصة بأغنية شكرًا التي قدمها عمرو دياب.

وقال تامر حسين، عبر صفحته: "لم يتم الاعتذار عن (الاتهام الباطل) ومفيش حاجه اسمها سوء تفاهم (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب إنك تقول بتعتذر أنها ماكنتشى أغنيتك وانك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة".

أضاف: "الناس محتاجه تتأكِد مين على حق وصاحب الحق بمجرد اعترافك بالغلط حايتم التنازل عن أى إجراء قانونى خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر لو فعلا ً أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات.. قول كلمة حق مين فينا وعدك انها أغنيتك.. انت عارف انها مش ليك ياريت مايكونش البوست ده عشان اغنية نازله لك ومش عايز حد يهاجمها".

واختتم: "لازم نحترم عقول الناس أكيد إحنا مش كل البوستات بنجرى ورا ضلال إحنا بنثبت الحق للجمهور المحترم اللى واثق فى أخلاقنا".

كان رامي صبري قد كتب عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "تامر حسين عِشْرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".

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