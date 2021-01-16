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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 09:35 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني.

ترجع أحداث القضية رقم 6407 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على سائق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم "ع.ح.ف"، 23 سنة، سائق، قيامة بالاتجار في المواد المخدرة.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض علية وبحوزته جوال بلايستك بداخله عدد 60 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للاتصال بعملائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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