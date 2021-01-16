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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا تتعهد بـ5.4 مليون دولار لزيمبابوى

السبت 16/يناير/2021 - 09:59 م
جونسون
جونسون
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أعربت بريطانيا عن تعهدها بتقديم 4ر5 مليون دولار للمساهمة فى توفير المساعدات الغذائية والمياه والمأوى لحوالى 110 آلاف عائلة معرضة للضرر فى المناطق الحضرية بزيمبابوى.

وأوضحت إدارة التنمية بوزارة الخارجية البريطانية فى بيان لها: أنه سيكون من بين المستفيدين من هذه المعونة كبار السن والأطفال والمرافقين لمعاقين لأنهم أضيروا بشدة من جراء تفشى وباء فيروس كورونا كوفيد -19.

وجاء فى البيان أن هذه المعونة ستكون فى شكل تحويلات مالية شهرية أو كوبونات، وأن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة سيتولى عملية التنفيذ.

وأضاف البيان: أن زيمبابوى تواجه أزمة إنسانية، وأن هذه الأزمة تعقدت من جراء تدهور الوضع الاقتصادى وتفشى وباء كورونا، وأن المعونة البريطانية تهدف إلى الحيلولة دون تفاقم الأزمة".

وأعربت إدارة التنمية البريطانية عن أملها أن يكثف مانحون آخرون جهودهم من أجل تقديم تمويل إضافى لدعم سكان زيمبابوى فى هذا الوقت الصعب".

وأشارت إدارة التنمية البريطانية إلى أن المشكلات الناجمة عن التضخم وتفشى وباء كورونا واستمرار الجفاف خلال عام 2020 تسببت فى إلحاق الضرر بسكان المناطق الحضرية والريفية على السواء فى زيمبابوى.

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