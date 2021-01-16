بريطانيا: عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز عدد المصابين منذ بدء كورونا

كشف تقرير لصحيفة ذي صن البريطانية، أنه تم الآن تلقيح عدد أكبر من البريطانيين ضد وباء كوفيد-19 ليتجاوز بذلك عددهم أعداد من ثبتت إصابتهم بالوباء منذ تفشي الجائحة.وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، السبت، إنه تم تطعيم ما مجموعه 3 ملايين و514 ألفا و385 شخصًا في إنجلترا حتى يوم أمس الجمعة في مقابل 3 ملايين و357 ألفا و361 شخصا أصيبوا بالفيروس.أضافت الصحيفة أنه تم حقن 324 ألف شخص أمس فقط وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال 24 ساعة حتى الآن.أشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تضع بريطانيا على المسار الصحيح نحو تحقيق هدفها المقدر بـ13.9 مليون بريطاني في المجموعات الأربع ذات الأولوية التي يتم تطعيمها بحلول 15 فبراير.من جانبها، أظهرت بيانات هيئة خدمات الصحة العامة البريطانية أن ما مجموعه 3 ملايين و514 ألفا و385 شخصًا في إنجلترا تلقوا التطعيمات في الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير الجاري.وأوضحت ذي صن أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأت فيه الاصابات في الانخفاض بشكل طفيف هذا الأسبوع، حيث انخفض إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام السبعة حتى 16 يناير بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع السابق لها.غير أن هذه الأرقام لاتزال مرتفعة إذ تم تسجيل 41 ألفا و346 إصابة فضلًا عن ألف و295 وفاة اليوم.ومن المقرر أن يتم فتح 10 مراكز تطعيم إضافية أخرى في انجلترا هذا الاسبوع، إذ ينتظر أن يتلقى مليون شخص فوق الثمانين من العمر اللقاح المضاد لكورونا.يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الحكومة البريطانية مواطنيها إلى "الاضطلاع بدورهم" في دعم "أكبر برنامج للتطعيم في التاريخ البريطاني".