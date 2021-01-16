«البرهان»: لا نريد حربًا مع إثيوبيا لكنا سنحمي أرضنا

قال عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، اليوم السبت، إنهم لا يريدون أي حرب مع إثيوبيا فهي ليست في مصلحة أحد، مشيرا الى أنهم يسعون لرسم الحدود خاصة أن النزاع الحدودي قديم.وأضاف البرهان، في كلمة له مساء اليوم، ضمن مؤتمر صحفي، أن الجيش سيحمي حدود السودان مع إثيوبيا ولن يفرط في أراضيه.وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أن أي صراع مع إثيوبيا يهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا أنهم لا يريدون حربا مع إثيوبيا.