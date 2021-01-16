رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«العربات الروسية».. تشغيل 6 قطارات جديدة بخطوط الصعيد والقاهرة والمنصورة والإسماعيلية

السبت 16/يناير/2021 - 08:26 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
طباعة
على مدار السنوات الماضية سعت الحكومة المتمثلة في وزارة النقل إلى تطوير منظومة السكك الحديدية، والارتقاء بالبنية التحتية للمنظومة ككل وتحسين أجور العاملين والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومؤخرًا عقدت هيئة السكك الحديدية صفقة هي الأكبر في تاريخها، تحت اسم «العربات الروسية»، إذ سيتم إدخال 6 قطارات جديدة تعمل بالخدمة ضمن خطوط الوجهين القبلى والبحري، أي أنها ستخدم خط القاهرة ـ أسوان والعكس، والقاهرة ـ المنصورة والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية والعكس.

وقُدرت صفقة العربات الروسية الجديدة بنحو 20 قطارًا روسيًا تقريبًا وصلوا مصر ضمن تلك الصفقة، وعن حركة تلك القطارات الروسية الجديدة سيتم تنظيمها من قبل هيئة السكة الحديد، وتتميز الـ6 قطارات الجدد بالتهوية الديناميكية، بإجمالي عدد 208 عربات ذات تهوية ديناميكية.

وسيتم توزيع الـ6 قطارات الروسية على الوجهين البحري والقبلي على هذا النحو؛ قطاران سيعملان على خط القاهرة ـ أسوان، واثنان على خط القاهرة ـ المنصورة والعكس، وآخران سيعملان على خط القاهرة ـ الإسماعيلية والعكس، بجانب القطارات الروسية التي دخلت الخدمة مؤخرًا.

وهناك أكثر من وسيلة تسلكها الحكومة المصرية لتمويل مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية على رأسهم؛ الصرف على نفقة الدولة من خلال خزينة الدولة، أما الأخرى من خلال القروض والمنح من مؤسسات التمويل التنموية، إذ سبق ووفر البنك الدولي تمويلًأ ماليًا بـ 2.5 مليار جنيه لتطوير خطوط السكة الحديدية في مصر.

وعن حجم نفقات مصر التي صرفتها من أجل الارتقاء بالبنية التحتية لمنظومة السكة الحديد ككل، فقد بلغت على مدار 6 سنوات ماضية ما يقرب من 40 مليار جنيه، فيما جار العمل على تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه.

فيما خصصت الحكومة ضمن خطة التطوير مبلغًا بواقع 141 مليار جنيه للإنفاق على أعمال تطوير السكك الحديدية حتى عام 2022، ورُصد إنفاق 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير المنظومة ككل خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 1 يوليو 2022.

موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

الأكثر قراءة

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أجافيا.. قصة تشيخوف عن اللا مقبول

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»