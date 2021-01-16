أحمد عيد: سعيد بأول بطولة جماعية فى «أهل الكهف»

عبّر الفنان أحمد عيد عن سعادته بالتواجد ضمن صناع فيلم "أهل الكهف" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من إخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج وليد منصور.وقال عيد، لـ«الدستور» إنه ولأول مرة يقدم بطولة جماعية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن شخصيته في العمل مختلفة تمامًا، رافضًا الكشف عن تفاصيلها نهائيًا.أضاف عيد أنه لم يبدأ التصوير، حتى الآن، مؤكدًا أنه يتواجد حاليًا في بلدته المنصورة وسيأتي خلال أيام من أجل تصوير العمل.الفيلم يشارك في بطولته خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم.