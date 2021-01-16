ضبط نصاب هارب من 52 حكما قضائيا فى العجوزة

نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة دعاية وإعلان هارب من 52 حكما قضائيا "شيكات بدون رصيد" أثناء اختبائه عند احد أقاربه بمدينة 6 أكتوبر. تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد بقيام أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة بالنصب على عدد من الأشخاص وتحصل على أموالهم بغرض المتاجرة في أحد المجالات التجارية.وبإجراء التحريات تحت إشراف المقدم مصطفي خليل رئيس مباحث قسم العجوزة تبين انه يدعي نصر.ع.أ 48 سنه قام بايهام المواطنين بقدرته علي تحقيق أرباح طائلة من خلال خبرتة في مجال الدعاية والإعلان وتحصل منهم من علي أموال كبيرة.وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له بقيادة الرائد مصطفى عبد الستار معاون أول مباحث العجوزة وتم إلقاء القبض عليه حال تواجده بمنطقة 6 أكتوبر.تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.