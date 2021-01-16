السنغال وجامبيا تبحثان مكافحة قطع الأشجار غير القانوني

بحثت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، مع نظيرها الجامبى مامادو تانجارا والوفد المرافق له سبل مكافحة قطع الأشجار غير القانوني فى المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.وبحسب صحيفة "لو صوليا" السنغالية اليوم السبت، فإن هذه المباحثات تأتي في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للمجلس الرئاسي السنغالي الجامبي الذي عقد في مارس 2020 في داكار، وضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الجامبى كلًا من وزراء العدل والداخلية والبيئة.وأكد الجانب الجامبى خلال الاجتماع على التزامه بمكافحة الاتجار غير المشروع للأخشاب، والذى يسهم فى إفقار التراث الأخضر للبلدين كل يوم.ونبه وزير الخارجية الجامبى إلى العواقب السلبية للممارسات التعسفية وغير المشروعة للمهربين، موضحًا أن الطريقة المفرطة التى ينتهجها المهربون فى قطع الأشجار من شأنها أن تخلف تأثيرًا سلبيًا على حياة أجيال المستقبل.وحذر مامادو تانجارا من خطر الجفاف الشديد، قبل أن يؤكد أن "تغير المناخ يظل حقيقة واقعة، وأن الاتجار غير المشروع بالأخشاب لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه العواقب المترتبة على الأنشطة البشرية".