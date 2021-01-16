كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

مجموع درجات الثانوية العامة





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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عنالتجريبي والنهائي، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة، مشددة على أن الامتحانات النهائية فى موعدها والمقرر لها يوم ١٩ يونيو ٢٠٢١، وتستمر مدة الامتحانات حوالى شهر تقريبًا، أما بالنسبة للامتحان التجريبى للطلاب سيكون بعد العودة من إجازة نصف العام، فى الفصل الدراسى الثانى، وطبقت الوزارة نظام التعليم عن بعد حفاظًا على صحة الطلاب من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنها تعمل وفقًا لخطة منظمة تراعى فى المقام الأول صحة الطلاب من انتشار الفيروس.أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحان تجريبى للطلاب في الفصل الدراسى الثاني، وبعد العودة من إجازة نصف العام، لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة، بحيث يكون الامتحان التجريبى بمثابة نموذج مصغر من الاختبار الأساسى أو النهائى، وستقوم الوزارة بتوفير نماذج استرشادية إلكترونية على منصة التعلم للطلاب حتى يستطيعون الاطلاع على أكبر قدر من الأسئلة بهدف التدريب على أول امتحان إلكترونى فى الثانوية العامة.مجموع الثانوية العامة سيكون المجموع الكلى، وفقًا لنظام التقييم الجديد، 410 درجات، وتنسيق القبول بالجامعات كما هو دون أى تغيير حتى الآن، وقالت وزارة التربية والتعليم بأن الطريقة الأمثل لتحقيق أى طالب التفوق هو الاستعانة بالمحتوى الرقمى على بنك المعرفة وفقا للمنصة التى أعلنت عنها الوزارة، خصوصًا أن المحتوى على المنصة يتضمن مجموعة من الأسئلة على كل مادة وشرحا تفصيليا وتفاعليا، يتضمن صورًا وفيديوهات، التى ستمكن الطالب من تحقيق التعلم، أما بخصوص الأسئلة فى الامتحانات ستكون معتمدة على الفهم وليس الحفظ، والامتحانات ستعتمد أيضا على نظام الكتاب المفتوح.