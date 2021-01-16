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تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

السبت 16/يناير/2021 - 06:13 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
حسين العمدة
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي والنهائي، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة، مشددة على أن الامتحانات النهائية فى موعدها والمقرر لها يوم ١٩ يونيو ٢٠٢١، وتستمر مدة الامتحانات حوالى شهر تقريبًا، أما بالنسبة للامتحان التجريبى للطلاب سيكون بعد العودة من إجازة نصف العام، فى الفصل الدراسى الثانى، وطبقت الوزارة نظام التعليم عن بعد حفاظًا على صحة الطلاب من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنها تعمل وفقًا لخطة منظمة تراعى فى المقام الأول صحة الطلاب من انتشار الفيروس.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 

أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحان تجريبى للطلاب في الفصل الدراسى الثاني، وبعد العودة من إجازة نصف العام، لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة، بحيث يكون الامتحان التجريبى بمثابة نموذج مصغر من الاختبار الأساسى أو النهائى، وستقوم الوزارة بتوفير نماذج استرشادية إلكترونية على منصة التعلم للطلاب حتى يستطيعون الاطلاع على أكبر قدر من الأسئلة بهدف التدريب على أول امتحان إلكترونى فى الثانوية العامة.

مجموع درجات الثانوية العامة

مجموع الثانوية العامة سيكون المجموع الكلى، وفقًا لنظام التقييم الجديد، 410 درجات، وتنسيق القبول بالجامعات كما هو دون أى تغيير حتى الآن، وقالت وزارة التربية والتعليم بأن الطريقة الأمثل لتحقيق أى طالب التفوق هو الاستعانة بالمحتوى الرقمى على بنك المعرفة وفقا للمنصة التى أعلنت عنها الوزارة، خصوصًا أن المحتوى على المنصة يتضمن مجموعة من الأسئلة على كل مادة وشرحا تفصيليا وتفاعليا، يتضمن صورًا وفيديوهات، التى ستمكن الطالب من تحقيق التعلم، أما بخصوص الأسئلة فى الامتحانات ستكون معتمدة على الفهم وليس الحفظ، والامتحانات ستعتمد أيضا على نظام الكتاب المفتوح.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد



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