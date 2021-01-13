رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 للإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لتلقي طلبات التقدم لدخول الامتحانات التجريبية المقرر عقدها بعد انتهاء إجارة نصف العام الدراسي لتدريب الطلاب على نماذج الأسئلة وأسلوب الامتحان في التقييم الجديد.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لدخول امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 يأتي في إطار حرصها على التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وتوفير الوقت عليهم في عملية التقدم للامتحانات وتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيا منعًا للتزاحم والتكدس في المدارس والاختلاط بين الطلاب بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم وتجاوز أعداد الإصابات أكثر من 90 مليون شخص حول العالم.

الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها فعلت رابط تسجيل استمارة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 بداية من يوم الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، عبر رابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد من هنا .

البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

في سياق متصل طالبت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020- 2021 بالدخول إلى موقع البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية في حالة الحاجة إلى التعديل في البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب أو حال وجود أي أخطاء في البيان من أجل التعديل أو من خلال التوجه إلى وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب لتعديله من هنا .

وأكدت التعليم في بيان لها، أن أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية هي من تتولى عملية حل المشكلات التي ترد من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية، موضحة أن تسجيل الاستمارة لطلاب الثانوية العامة 2021 يتم بشكل إلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

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