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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ماتريد معرفته عن حجز موعد في السجل التجاري 2021

السبت 16/يناير/2021 - 05:09 م
التموين
التموين
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول خطوات حجز موعد في السجل التجاري 2021، خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة المعاملات الخاصة بالسجل التجاري أو المعاملات والنماذج الصناعية إلكترونيا من جانب جهاز تنمية التجارة إلكترونيا، منذ يونيو الماضي تسهيلا على المواطنين وتيسيرًا عليهم وحفاظًا على أرواحهم ومنعا للتكدس، وذلك لمواجهة أزمة كورونا المستجدة التي بدأت منذ 2020.

خطوات حجز موعد السجل التجاري 

ويستطيع المواطن الذي يريد إتمام أية معاملات إلكترونية تتعلق بشأن السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية الدخول عبر الرابط الآتي: http://www.itda.gov.eg/cra/login.aspx، ثم يقوم المواطن بتأسيس حساب على الموقع الإلكتروني بإدخال رقم الهاتف وكلمة السر الخاصة به، حيث يختار المواطن الخدمة المراد إنجازها إلكترونيا من قائمة الخدمات وهى السجل التجاري.

ويقوم الشخص بالضغط على كلمة حجز معاملة  حيث يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد و ترتيب دخوله، وفقا لتعليمات الموقع. 

المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري 

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من المستندات التي يقدمها الراغب في الحصول على السجل التجاري إلكترونيا، وهي: 

1-طلب يتضمن فيه استخراج سجل تجاري. 

2-صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالمواطن أو ما يثبت فتح ملف ضريبي. 

3-صورة بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما الخاص بالمتقدم لاستخراج سجل تجاري، أو أحد شركائه.

4-أن يقدم المواطن عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله. 

5-أن يقدم المواطن مستند أو شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.

6-وأخيرًا يقدم المواطن صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم. 

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