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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رقى نفسه واشترى فيلا».. «نصاب الجيزة» انتحل صفة ضابط 30 سنة وأسقطته ورقة

السبت 16/يناير/2021 - 02:02 م
حبس
حبس
ندى حمدي
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أجرت نيابة الأموال العامة، تحقيقات موسعة في انتحال مسن صفة ضابط لمدة قاربت على الـ30 عامًا زور خلالها العديد من الأوراق الرسمية والعرفية والرتب.

ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد المتهمين خلال تردده على السجل المدني بالجيزة وبحوزته شهادات مزورة، وباقتياده إلى ديوان القسم وسماع أقواله أفاد بتعاونه في تزوير هذه الأوراق مع رجل يعمل ضابطا ويقيم في الجيزة.

أمرت نيابة الأموال العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية ومعرفة نشاط المتهم، والتوصل إلى عمليات التزوير التي قام بها، كما أمرت بإرسال الأوراق المضبوطة لقسم التزييف والتزوير بالطب الشرعي؛ لفحصها.

تحقيقات نيابة الأموال العامة كشفت أن المتهم انتحل صفة ضابط منذ شبابه، للتقدم لخطبة زوجته الحالية، ومنذ تلك اللحظة مارس العديد من شهادات التزوير على مدار 30 عامًا، وأنجب خلال تلك الفترة 3 أبناء كبروا ودخلوا الجامعة وتخرجوا فيها ولم يكتشف أي منهم أن والدهم نصابًا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 62 عاما، وأنه نصاب محترف وكون ثروة كبيرة من عمليات النصب والاحتيال واشترى فيلا بمنطقة في الجيزة، أقام فيها هو وأسرته، وظل يوهمهم أنه ضابط وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس الأميرية، ثم أقاموا له حفلا في أحد الكافيهات بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأشارت التحقيقات أن الصدفة أوقعت بالمتهم عندما راجعت الأجهزة الأمنية بعض الشهادات الجامعية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية بنطاق محل الضبط تبين أن "الضابط المزور" وراء العديد من عمليات التزوير بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات وسؤال المتهمين أمكن التوصل إلى هوية المتهم.

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