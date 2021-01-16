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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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خيم الحزن على قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد فشلهم فى العثور على شاب غريق، فى حادث انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وعمه وشقيقه.

فى ظلمات الليل ولمدة تجاوزت الـ8 أيام.. يبيت أهالى القرية فى حزن على حافة الترعة، وتقضى والدته ليلها باكية على حافة البحر تنادى باسمه لعل الله يخرج جثمانه.

انتقلت عدسة "الدستور" لقرية الزوامل، والتقت أهالى بلدته، والذين قضوا ٨ أيام بلا انقطاع على حافة ترعة الإسماعيلية، فى انتظار العثور على جثمانه وتكريمه بالدفن.

تقضى والدته أيامها ولياليها فى ذلك البرد القارس، باكية وحاملة لكتاب الله، على أمل أن يلهمها الله الصبر ويخرج جثمان نجلها من ظلمات البحر، حتى تستطيع زيارته.

وفى حديثها، قالت والدته إن ابنها محمد السيد محمد درس الهندسة، قائلة: "ملحقتش أقوله يا بشمهندس ولا أى شئ يعوضنى عن كلمة ماما"، مطالبة بتدخل كل من يستطيع المساعدة فى العثور على جثمان نجلها.

وأضافت لـ"الدستور" أنها لا تريد تعويض من التضامن الاجتماعى، ولا صرف أى أموال، وكل ما تريده هو أن يجمعها الله بجثمان فقيدها وتتمكن من دفنه.

فيما قالت جدة الفقيد، بشرى فخر، إنه يتم تكثيف البحث عن جثمان الشاب محمد، قائلة إن قلب والديه قد تمزق من الحزن لعدم تمكنهم من إيجاده.

وكانت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، قد قامت بالبحث عن جثمان الشاب الفقيد، دون إيجاده، فيما وصل عدد من الغواصين المتطوعين، لمحافظة الشرقية، للمشاركة فى البحث عنه.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية الجمعة الماضي بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس.

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