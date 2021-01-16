شرطة التموين تحبط بيع 294 طن مواد غذائية فاسدة في أسبوع

نجحت جهود الادارة العامة لشرطة التموين، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال أسبوع في ضبط 8279 قضية تموينية متنوعة، ضمت ضبط 148 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2024 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 273240جنيه.كما تم ضبط 9 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 35340 لتر لبيعها فى السوق السوداء، ضبط 8122 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 975،764 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 235 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 294،025 طن، وضبط 138 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 18،421 طن.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.