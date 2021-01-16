دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

وقعت الكاتبة الشابة دينا السقا عقد روايتها الجديدة "قصبة رضوان" مع مؤسسة بتانة الثقافية لرئيسها الدكتور عاطف عبيد، وعبرت عن أمنيتها أن تكون إضافة قوية وتترك بصمة، وتكمل نجاح روايتها الأولى "فتاة الفانيليا" التي صدرت في عام 2019، عن دار الهالة للنشر والتوزيع.كشفت السقا لـ"الدستور" تفاصيل روايتها الجديدة "قصبة رضوان" التي لم تحدد ميعاد نشرها حتى الآن، قائلة إن أحداث العمل تدور في الخيامية أو ما تعرف باسم "قصبة رضوان"، في إطار بوليسي وتاريخي ورومانسي، واجتماعي، إذ تركز على طرح عدة قضايا معاصرة.وأوضحت السقا أن الرواية تشويقية جدا من بدايتها، إذ يمكن تصنيفها كرواية جريمة، بجانب عدة قوالب، مشيرة إلى أن الرواية اعتمدت على جزء تاريخي، واستعانت فيه بكتابين مهمين جدا وهما: "القاهرة منتصف القرن التاسع عشر" لإدوارد وليم لين، ويعتبر بمثابة الخيط التي استعانت منه اسم الرواية "قصبة رضوان" وهو المكان الذي دارت به الأحداث، فضلا عن كتاب "القاهرة.. جوامع وحكايات" لحمدي أبو جليل.