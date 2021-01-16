رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط تعتمد 78.7 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي 236.250 مليون جنيه، مقسمة على ثلاث دفعات، حيث تمت الموافقة على الدفعتين الأولى والثانية خلال العام 2020.

وتابعت أن مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الإسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.

وأوضحت أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها، وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتى تشهد فيها بحيرة مريوط أعمالا تطويرية لتعميق ورفع منسوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، متابعة أن حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

«حامل في مخدة».. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى قوص بسرقة توأمها

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى