الصين ترسل وحدات بحرية إلى خليج عدن والصومال لمرافقة سفن مدنية

غادرت وحدات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم السبت، مدينة "سانيا" الساحلية في مقاطعة "هاينان" جنوبي الصين، متجهة إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال لمرافقة سفن مدنية.وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن الوحدات تضم مدمرة الصواريخ الموجهة "تشانغشا"، وفرقاطة الصواريخ "يولين"، وسفينة الإمداد "هونغهو" و700 ضابط وجندي من بينهم عشرات الجنود من قوات العمليات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المدمرة "تشانغشا" إلى مهمة حراسة.وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني تنفيذ مهام مرافقة السفن في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر عام 2008.