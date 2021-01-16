«الأسير الفلسطينى» يحذر من خطورة انتشار كورونا بين المعتقلين

حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة انتشار عدوى فيروس "كورونا" بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى في سجن "ريمون".وحمّل نادي الأسير - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت- إدارة سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، التي حوّلت الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، وتواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، وتنفيذ سياستها العنصرية بحقهم.. موضحا أن عدد الإصابات منذ بداية انتشار الوباء تجاوزت 191 إصابة، وكان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر نوفمبر الماضي.