2058 إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن تسجيل ألفين و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستار)، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 498 ألفًا و691 إصابة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 28 ألفا و674 حالة.وأضافت أن 406 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 460 ألفًا و133 متعافٍ، في حين توفي 8 أشخاص، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و884 وفاة.كانت الفلبين قد أعلنت، أمس، عن تمديد حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من 32 دولة، لتجنب تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي تعد أكثر عدوى، وذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لمواطن قادم من الإمارات.