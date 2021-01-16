الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسين حمودة، في الخامسة مساء الخميس المقبل، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة باللجنة، وتقام بقاعة المؤتمرات بالمجلس.تتضمن الأمسية مشاركة كل من وسام عمارة "إبداع شعري"، آمال الديب "إبداع قصصي"، الدكتورة إيمان سند "إبداع قصصي"، بالإضافة إلى رؤية نقدية للمجمعية المصرية للمأثورات الشعبية حول تسجيل التراث الثقافي غير المادي باليونسكو (النسيج اليدوي بالصعيد نموذجًا) يقدمها كل من الدكتور أحمد مرسي، الدكتورة نهلة إمام، والدكتورة نوال المسيري، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ والحضور بالتسجيل المسبق.تأتي الأمسية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة.