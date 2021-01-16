سرق 15 شاشة من فندق شهير بالأزبكية.. والنيابة تحبسه

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، بحبس عاطل بتهمة سرقة 15 شاشة من داخل فندق شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 أباريق نحاس) من داخل إحدى الغرف.وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.