سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

- انتظام الحركة المرورية

- انتشار الخدمات المرورية

- نصائح المرور

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.وانتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل، وانتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وأعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.وانتظمت حركة السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وانتظامًا بحركة السير بمناطق حلوان والملك الصالح.وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.كما تم شن حملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.ووجهت الإدارة العامة للمرور نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وهي الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة، وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، وعدم تخطي 60 كم س خلال الطقس السيئ، والتركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال، وتشغيل المسّاحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية، وإضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية، وفتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية، وعدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية، وتجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيًا.