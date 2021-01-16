تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 16-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 16-1-2021، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، و طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19السلوم الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20السويس الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20رفح الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20نخل الصغرى 03 والعظمى 18درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 21طابا الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17الطور الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22الغردقة الصغرى 16 والعظمى 22مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21قنا الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21أسوان الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 21الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24