تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 16-1-2021
السبت 16/يناير/2021 - 08:09 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 16-1-2021، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، و طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20
السويس الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20
رفح الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20
نخل الصغرى 03 والعظمى 18
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 21
طابا الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
الطور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22
الغردقة الصغرى 16 والعظمى 22
مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20
بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20
أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21
قنا الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21
أسوان الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 21
الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23
رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20
السويس الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20
رفح الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20
نخل الصغرى 03 والعظمى 18
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 21
طابا الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
الطور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22
الغردقة الصغرى 16 والعظمى 22
مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20
بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20
أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21
قنا الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21
أسوان الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 21
الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23
رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24