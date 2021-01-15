«العدل الأمريكية» تفتح 175 تحقيقًا جنائيًا في اقتحام مبنى الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فتح 175 تحقيقا جنائيا في اقتحام مبنى الكونجرس، وفق قناة العربية.وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تجاوب وتعامل عناصرها مع أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكان أنصار دونالد ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس، الأربعاء قبل الماضي، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.