وزير النقل التركي يزعم بأن أنقرة باتت تحكم الممرات التجارية

زعم وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في مثلث أوروبا وآسيا وإفريقيا.وادعى كارا إسماعيل أوغلو، خلال مؤتمر بمحافظة هاتاي، اليوم الجمعة، أن بلاده اكتسبت خلال 18 عامًا قوة جذبت اهتمام العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، قائلا إن تركيا أوفت من اليوم بمتطلبات الأهداف المستقبلية، واتخذت خطوة استراتيجية لضمان استدامة القوة الاقتصادية.وتابع كارا إسماعيل أوغلو: «نبذل جهدًا كبيرًا في مجالي النقل والاتصالات لضمان المساواة في التنمية، وزيادة الحيوية الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية»وشدّد الوزير التركي على أن عام 2020 كان حافلًا ومثمرًا في تركيا من حيث النقل والاتصالات، رغم ظروف وباء كورونا، لافتًا النظر إلى افتتاح طرق سريعة ذكية وهامة من ناحية النقل اللوجستي في المنطقة، والشروع في حملة إصلاحات للسكك الحديدة.كما أشار إلى إرسال قطارات التصدير التركية واحدة تلو الأخرى إلى الصين، مع تعزيز السيطرة على الممرات التجارية في منطقة أوراسيا.