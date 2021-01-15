رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النقل التركي يزعم بأن أنقرة باتت تحكم الممرات التجارية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:02 م
عادل كارا إسماعيل
عادل كارا إسماعيل أوغلو
منار أحمد
طباعة
زعم وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في مثلث أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وادعى كارا إسماعيل أوغلو، خلال مؤتمر بمحافظة هاتاي، اليوم الجمعة، أن بلاده اكتسبت خلال 18 عامًا قوة جذبت اهتمام العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، قائلا إن تركيا أوفت من اليوم بمتطلبات الأهداف المستقبلية، واتخذت خطوة استراتيجية لضمان استدامة القوة الاقتصادية.

وتابع كارا إسماعيل أوغلو: «نبذل جهدًا كبيرًا في مجالي النقل والاتصالات لضمان المساواة في التنمية، وزيادة الحيوية الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية»

وشدّد الوزير التركي على أن عام 2020 كان حافلًا ومثمرًا في تركيا من حيث النقل والاتصالات، رغم ظروف وباء كورونا، لافتًا النظر إلى افتتاح طرق سريعة ذكية وهامة من ناحية النقل اللوجستي في المنطقة، والشروع في حملة إصلاحات للسكك الحديدة.

كما أشار إلى إرسال قطارات التصدير التركية واحدة تلو الأخرى إلى الصين، مع تعزيز السيطرة على الممرات التجارية في منطقة أوراسيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

حقيقة وفاة صيدلانية بكورونا داخل مستشفى بطنطا

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

حكاية الفتاة التي ألهمت «حليم» بأغنية «زي الهوا»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبًا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»