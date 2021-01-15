«لا أخاف ولن أصمت».. نائب معارض يهدد أردوغان بعد الاعتداء عليه

هدد نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهاتشلي، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة أمام منزله بالعاصمة أنقرة، قائلًا أنا لا أخاف ولن أصمت.ونقل موقع كرت التركي عن أوزداغ قوله بعد وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج: "أنا لستُ خائفًا، ولن أصمت وسأقول أشياء مختلفة أخرى، أوزداغ لن يصمت إلا إذا قُتل".وتابع عضو المستقبل: "أناشد الأمة الحبيبة، هذا إصلاحهم القانوني، إن السبيل لإسكات من ينتقدهم هو البندقية، والسب والشتائم، يفعلون هذه الأشياء"، واصفا الهجوم الذي تعرض له بأنه عار على الديمقراطية.وشدد أوزداغ على أن تركيا لن تصنع الطغاة، ولن يسري فيها قوانين الغابات قائلًا: "يا سيدي الرئيس أعثر على هؤلاء الجناة، لم أخف قط في حياتي ولن أخف وسأستمر في الحديث وسأقول أشياء مختلفة أخرى".