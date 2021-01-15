حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: ألقاكي في الجنة

وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة لوالدته التي وافتها المنية، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.وشارك "الرداد" جمهوره مجموعة من الصور التذاكرية له برفقة والدته وعلق عليها: "جمعة مباركة عليكى يا ماما، يا أحلى كلمة ممكن الواحد ينطقها فى حياته، يا قلبى، يا حب عمرى، يا أغلى من عينيه، ألقاكى فى الجنة إن شاء الله يا أمى".من جهة أخرى، من المتوقع أن يبدأ حسن الرداد تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد "تحت تهديد السلاح" الذي تعاقد عليه مؤخرا خلال الفترة المقبلة والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لانطلاق التصوير بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.