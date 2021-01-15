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فن

فيلم «أهل الكيف».. قدمها توفيق الحكيم بعرض مسرحي وتظهر بالسينما قريبا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:41 م
أهل الكيف
أهل الكيف
حسين الجندي
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خلال الأيام القليلة الماضية أعلن المنتج وليد منصور والفنان خالد النبوي عن تقديم فيلم سينمائي جديد ومختلف بالسينما المصرية وهو فيلم "أهل الكهف"؛ وهو العمل الذي قدم مسرحيا من قبل عن رائعة توفيق الحكيم في الثلاثينيات من القرن الماضي ورغم أنها لم تحقق نجاحا كبيرا وكانت صدمة وقتها لصناع العمل إلا أنها نقديا فقد لاقت اقلاما من كبار النقاد وقتها مشيرين إلي أنه أحد أهم الأعمال المسرحية وقتها.

ومع مرور السنين وفي عام 2021 كشف وليد منصور عن تقديمها في فيلم سينمائي بمعالجة سينمائية للشاعر الكبير والسيناريست أيمن بهجت قمر في فيلم بطولة نجوم كبار مثل خالد النبوي وأحمد عيد وريم مصطفي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأخرون ولكن بمعالجة مختلفة ولكن مضمونها فهو واحد.

ولمن لا يعرف المضمون الحقيقي لما قدمه توفيق الحكيم في مسرحية أهل الكهف فهو يدور حول صراع الإنسان مع الزمن؛ وهذا الصراع بين الإنسان والزمن يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل؛ وكانت لكل منهم علاقات وصلات اجتماعية تربطهم بالناس والحياة، تلك العلاقات والصلات التي كان كلًا منهم يرى فيها معنى حياته وجوهرها.

بينما بعد ذلك وحين يستيقظون مرة أخرى يسعى كل منهم ليعيش ويجرد هذه العلاقة الحياتية، لكنهم سرعان ما يدركون بأن هذه العلاقات قد انقضت بمضي الزمن؛ الأمر الذي يحملهم على الإحساس بالوحدة والغربة في عالم جديد لم يعد عالمهم القديم وسام وبالتالي يفرون سريعًا إلى كهفهم مؤثرين موتهم على حياتهم.

المضمون واحد ولكن المعالجة السينمائية التي سيقدمها أيمن بهجت قمر قد تختلف كثيرا خاصة عند تقديم العمل للجمهور المتعطش لتلك التوعية من الأعمال السينمائية وفي نفس الوقت هو أحد الأعمال السينمائية الضخمة التي تكلف إنتاجية كثيرا ولكن حماس صناعتها لتقديمها قد يضعهم في منطقة أخري؛ ويأخذ السينما المصرية إلي منطقة أخري أيضًا.

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