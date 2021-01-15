زيمبابوي تنفي تجاوز أعداد مرضى كورونا الطاقة القصوى للمستشفيات

نفى وزير الصحة في زيمبابوي كونستانتينو تشيوينجا التقارير التي تفيد بأن أعداد مرضى كوفيد - 19الذى يسببه فيروس كورونا تجاوزت الطاقة القصوى لمستشفيات البلاد وذلك وسط زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، واصفا تلك التقارير بـأنها "مبالغ فيها "، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وقال تشيوينجا في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "أدى التزايد في حالات الجائحة في البلاد مؤخرا إلى ارتفاع الطلب على الرعاية الصحية.ومع ذلك، اسمحوا لي أن أطمئن المواطنين أن المؤسسات الصحية العامة والخاصة في زيمبابوي لا تزال لديها القدرة الكافية لتقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى.وذكرت رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان في زيمبابوي في السادس من يناير أن المستشفيات العامة تتعرض لضغوط بسبب نقص الأسرة والمعدات.وسعت وزارة الصحة في 13 يناير إلى اللجوء إلى مناقصات لتوفير الأكسجين الطبي.