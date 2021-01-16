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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«ضياع شرابات وغسيل المواعين».. أبرز الفتاوي المثيرة للجدل حول علاقة الزوجين

السبت 16/يناير/2021 - 12:08 ص
عش الزوجية
عش الزوجية
إسلام جمال
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تعتبر فتاوي "عش الزوجية" من أكثر الفتاوي التي تثير الجدل على السوشيال ميديا خاصة المتعلقة بشغل المنزل وخدمة الزوجة للزوج.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الفتاوي التي خصت العلاقة بين الزوجين.

- غسل المواعين مش إجبار على الزوجة
يعد القيام بالمهام المنزلية، وخدمة الزوج، أمور باتت الزوجات تقوم بها بشكل تلقائي فور زواجهن، وكأن هذا الدور فُرض عليهن.

وتعتبر مهام المنزل من الأمور التي تعتبر شعلة الخلافات والتي دائما ما تنتهي داخل أسوار المحاكم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل في الإسلام لا يفرض على الزوجة الخدمة، مؤكدًا أن الأمر يعود لتفصيلات الفقهاء.

وتابع: «لو الزوج يكد ويسعى لطلب الرزق خارج المنزل فالزوجة تكد وتتعب لخدمته داخل المنزل»، مضيفًا: «لنا في أزواج النبي وبناته القدوة والأسوة الحسنة فالسيدة فاطمة كانت تطحن الشعير على الرحى، وكذلك أزواج النبي».

- ضياع الشرابات.. تحاسب عليه الزوجة
من الفتاوي التي انتشرت مؤخرا عندما أكد شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن تعمد ضياع الزوجة للشرابات من الأمور التي يجب أن يحاسبها الزوج عليها.

- على الزوج توفير مرضعة للأطفال
فيما قال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: "إذا كان الزوج ميسور الحال وجب عليه توفير مرضعة للولد لتخفيف الحمل من على كاهل زوجته".

- عدم تحضير الزوجة للإفطار: عدم طاعة
ومن الفتاوي التي أثارت الجدل أيضا، كانت حول إهمال الزوجة للعديد من الواجبات المنزلية التي لابد من القيام بها، وأكد الشيخ عبد اللطيف أن تعمد الزوجة إهمال زوجها وعدم تحضير وجبة الإفطار له، آثمة.

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