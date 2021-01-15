رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير الخارجية السوري على قائمة العقوبات

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:35 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
طباعة
أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات والحظر من دخول أراضيه، وفق قناة العربية.

كان الاتحاد الأوروبي أدرج في وقت سابق 8 وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس الماضي، إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014، وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى القائمة أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد في 16 أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى منع حصولهم على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في دول الاتحاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد أول أيام شهر رمضان 2021

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبد الوهاب الصلع؟

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»