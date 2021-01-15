انطلاق جولة جديدة من مشاورات تنفيذ الهدنة في ليبيا الأسبوع المقبل

كشفت مسؤولون في حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، عن جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ وقف إطلاق النار ستبدأ الأسبوع المقبل.وقالت المصادر، إن مشاورات تنفيذ وقف إطلاق النار ستبدأ الأسبوع المقبل، نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، الجمعة.وأضاف المسؤولون إن "أولى خطوات تنفيذ الهدنة تشمل فتح الطريق الساحلي"، مشيرين الي إن "الإجراءات تشمل انسحاب كافة الأطراف 5 كيلومترات جنوبًا".ونفت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، الأربعاء الماضي، ستيفاني وليامز، أي تقدم حول التوصل إلى تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة.شددت ويليامز على رفضها أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن تطلعها للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي.