مخدرات في «قنا الجامعي».. والموظفون: «مش بتاعتنا»

لا تزال التحقيقات مستمرة داخل مستشفى قنا الجامعي، وذلك عقب العثور على كمية من الحشيش داخل حديقة المستشفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبدأت النيابة العامة وأجهزة الأمن التحقيقات.البداية كانت عندما أخطر اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بضبط كمية من مخدر الحشيش، تبلغ 5 قروش، وذلك في حديقة وفناء المستشفى بفرعه بمنطقة المعبر بمدينة قنا.وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا من إلقاء القبض على مسئول الأمن في المستشفى، وبدأت في الاستماع لأقواله، واستدعت عددًا من المسئولين الآخرين عن الأمن الذي يتبع شركة خاصة بالمستشفى، وذلك للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما جرى بضبط المخدرات داخل المستشفى.وفتحت النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع الموظفين داخل المستشفى، فيما قد أخلت سبيل مسئول الأمن بعد القبض عليه، وذلك بكفالة مالية، وذلك بعدما أقر بعدم معرفته وعلمه بالمخدرات التي عثر عليها داخل المستشفى.ووفقًا لمصادر أمنية بمديرية أمن قنا، فإن عددًا من الموظفين الذين تم السماع لأقوالهم بالمستشفى أكدوا عدم علمهم بالمواد المخدرة، أو العثور عليها، مرجحين أنها قد تكون كانت لأحد أقارب المرضى ووضعها داخل حديقة المستشفى.