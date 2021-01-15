«نقل البرلمان» تناقش غدًا اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غد السبت، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج- حلوان.وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة- مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.وتستهدف الاتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.