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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي تركي: أردوغان يعتزم تقديم رئيس اتحاد الغرف «كبش فداء» للفشل الاقتصادي

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:27 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أكد الصحفي التركي مراد مورات أوغلو، أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، سيقدم رئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية، هيسارجيكلي أوغلو، بوصفه كبش الفداء أو الشماعة الجديدة التي سيعلق عليها سبب فشل الخطة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأوضح مورات أوغلو، الصحفى بجريدة «سوزجو»، في مقالته اليوم الجمعة، أن «النظام سيعلق فشله على رئيس غرف التجارة ورئيس البورصات النقابية، لأنه تبنى شعار عدم انتقاد الدولة الحاكمة حتى يجلس على الكرسي بأريحية الأمر الذي جعله يشغل منصبه 19 عاما وهو مرتاح»، على حد وصفه.

وكانت الغرف التجارية بإسطنبول أعلنت عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في المؤشرين التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

وظل التضخم حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر الماضي، بعدما تراجعت قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.

ووفقًا لخبر لموقع «خبر 7»، فقد ارتفع مؤشر البيع بسعر التجزئة بنسبة 1.36% خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الذي يسبقه، كما ارتفع مؤشر البيع بأسعار الجملة بنسبة 2.05%، فيما وصلت الزيادة على أساس سنوي زيادة بنسبة 14.4% في البيع بأسعار التجزئة و18.18% بأسعار الجملة.

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