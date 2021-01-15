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سياسي

وكيل «سياحة النواب»: بطولة العالم لكرة اليد فرصة مهمة للترويج لمصر

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:03 م
عمرو هندي
عمرو هندي
إسلام نصير
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عبر النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن سعادته بوجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر وزيارة المناطق السياحية والتصوير فيها، موضحًا أنها  فرصة مهمة للترويج للسياحة بشكل عام، والسياحة الرياضية بشكل خاص، واضطلاع العالم على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق والمقاصد الأثرية والسياحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوفها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "هندي"، أن صور نجوم العالم بكرة اليد في الاماكن السياحية وتروج للسياحة المصرية بالشكل الذي يليق بها، معربًا عن سعادته وأمنيته بأن تنتشر هذه الصور بشكل جيد ويراها العالم أجمع.

وتابع أن إشادات الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والصور المتداولة لهم خير ترويج للسياحة المصرية خاصة أنها نشرت بأغلب الصحف العالمية، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في إقامة البطولة في ظل فيروس كورونا من اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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