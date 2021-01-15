استطلاع رأي: تراجع شعبية تحالف أردوغان أمام تقدم المعارضة

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز كونادا للأبحاث التركي، تدني معدل شعبية تحالف الجمهور الذي يتزعمها الرئيس رجب طيب أردوغان يوما بعد يوم ليسجل أقل من 50%؜.وأوضح موقع "جمهورييت" التركي، أن استطلاع مركز كونادا للأبحاث كشف عن تفوق تحالف المعارضة تحالف الأمة على تحالف أردوغان، إذ حصل الأول على أصوات 50.1% من المشاركين بالاستطلاع فيما تراجع نصيب التحالف الحاكم إلى 49.9%.يأتي هذا بالتزامن مع ما كشفه استطلاع رأي تركي اخر، أجري في يناير الحالي، عن تأييد نحو نصف الأتراك لإجراء انتخابات مبكرة، كذلك تراجع نسبة مؤيدي النظام الرئاسي إلى أقل من ثلث الشعب التركي.