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الثقافة

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر عن مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث٬ كتاب جديد بعنوان "التقاويم فكليا وأثريا" من تأليف ملاك نصحي ملاك٬ وقدم له الباحث د. جودت جبره. الكتاب يقع في 520 صفحة من القطع المتوسط.

يضم الكتاب مقدمة وثمانية فصول وخاتمة، وقد كان في الأصل رسالة ماجستير المؤلف المجازة بتقدير ممتاز. يبدأ الكتاب بمقدمة عامة عن علوم التقاويم وبخاصة تلك الواردة على المخطوطات والآثار القبطية. بما في ذلك التقاويم الحبشية وتقويم الإندكشن.

ثم فصول عن التقاويم العبرية والأرمينية واليونانية والرومانية، يليها مباحث عن التقاويم الميلادية والهجرية والفارسية، ثم دراسة مفصلة عن الحسابات الفلكية وطرق التحويل بين التقاويم، يليه فصل مطول عن حساب الأبقطي، وطرق حساب عيد القيامة المجيد، وينتهي الكتاب بفصل يعرض عددًا من النماذج الأثرية المؤرخة، ثم الخاتمة وقائمة مراجع ضخمة بخلاف الفهارس.

الكتاب يسد مكان شاغر في المكتبة العربية، ويجمع بين دفتيه دراسة مدققة لأغلب التقاويم التي عرفتها الإنسانية منذ مصر القديمة حتى اليوم، ولا غنى عنه في دراسة الآثار والمخطوطات القديمة إذ قد يُستعمل كأداة لفهم طُرق التأريخ المختلفة على الآثار.

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صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

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