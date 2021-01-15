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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بالنصف الأول لـ1.3 مليار دولار

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:37 م
الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية
دعاء أبو العزم
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أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهرالأولى من العام المالى 20202021 بنسبة 8 % حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنه المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 20192020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والأجهزة المنزلية ارتفاع 20% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.

وكشف المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، فى أوروبا "المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا - سلوفينيا " واسيا "السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج" ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - غانا – نيجيريا".

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