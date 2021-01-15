برعاية الناتو.. مفاوضات عسكرية بين اليونان وتركيا الأسبوع المقبل

كشفت مصادر أمنية باللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو عن استئناف المفاوضات العسكرية بين اليونان وتركيا تحت مظلة الناتو، الأسبوع المقبل، لبحث التوتر بين البلدين، الناجم عن تعدي الطائرات والسفن التركية على الأجواء والمياه اليونانية.وذكرت صحيفة "ملييت" التركية، نقلا عن مسئولين عسكريين بالناتو، أن اللقاءات بين الجانبين التركي واليوناني، ستعقد على مستوى الهيئات العسكرية لحل أزمة النزاع في شرق البحر الأبيض المتوسط.من جانب آخر، وافق المشرعون اليونانيون على شراء 18 مقاتلة فرنسية من نوع رافال بقيمة 3.04 مليار دولار أمريكي، أمس، على خلفية اتفاق من المقرر أن يتم توقيعه بين وزير الدفاع اليوناني ونظيره الفرنسي في أواخر شهر يناير الجاري.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أن أثينا وافقت على شراء طائرات مقاتلة متطورة لتعزيز قدرتها العسكرية.