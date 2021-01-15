ضبط عاطلين بحشيش وأسلحة نارية في البحيرة

ضبطت مكافحة المخدرات كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة البحيرة.و تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش، عدد 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول)، بحوزة عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ، لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من حائزي وتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.