ضبط 16197 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبطت وزارة الداخلية 16197 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا، وتحرير (652) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (992) شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.