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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:25 ص
قناة المجد للقرآن
قناة المجد للقرآن
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يبحث المسلمين في كافة الدول العربية على تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021، والتي تتميز بتعدد مشايخها وقراءها بأصواتهم المختلفة العزبة، وتبث قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات مختلفة على مدار 24 ساعة.

حيث يهل يوم الجمعة على المسلمين في كافة أنحاء العالم بالنفحات الطيبة ويبدأ الصباح في يوم الجمعة مختلفا عن باقي أيام الأسبوع لما فيه من هدوء وسكينة وخشوع، ويستعد المسلمون ليوم الجمعة بالتطهر وتلاوة القرآن الكريم والوضوء؛ استعدادا لأداء صلاة الجمعة، ويبحث المسلمون عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021 لتشغيلها قبيل صلاة الجمعة.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

عرب سات
12475
27500
34 SD

نايل سات

12053
H
27500
34
SD

نايل سات
12054
H
27500
34
SD

ما هي قنوات المجد

تمتلك شبكة قنوات المجد الفضائية عددا من القنوات الإسلامية، والتي تهدف إلى نشر الرسالة السامية للدين الإسلامي، وتضم باقة قناة المجد الفضائية مجموعة من القنوات على رأسها قناة المجد للقرآن الكريم وتعد تلك هي أشهرهم.

قناة المجد العام.
قناة القرآن الكريم.
قناة الحديث الشريف.
قناة المجد للأطفال.
قناة المجد العلمية.
قناة ماسة المجد.

وانطلق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004، وتعد هذه القناة الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تقديم تلاوة القرآن الكريم.

وتميزت القناة بالعديد من التلاوات المتميزة، كما تقدم قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات مختارة ونادرة لمختلف المشايخ والقراء والذين يصل عددهم لأكثر من 150 قارئ.

أبرز مشاهير قراء القرآن الكريم في قناة المجد

محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمود علي البنا، محمود خليل الحصري، محمود صديق المنشاوي مشاري العفاسي، عبد الرحمن السديس، عبد الرشيد صوفي، عبد الرزاق الدليمي، عبد الفتاح الشعشاعي، عبد المحسن القاسم، عبد المنعم عبد المبدئ، عبد الهادي كناكري، عبد الودود مقبول حنيف، علي بن عبد الرحمن الحذيفي، علي السويسي، علي جابر، عيسى العجمي، فارس عباد، قدري محمد عبد الوهاب، محمد أبو سنينة، محمد المحيسني.

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